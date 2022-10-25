В Красноярске нашли людей, объевших местный гриль-бар на 33 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске благодаря огласке СМИ нашли компанию из троих людей, которая объела местный гриль-бар на 33 тысячи рублей, сделав заказ и не заплатив, передает «МК в Красноярске». Руководство заведения пообещало за информацию о них выплатить вознаграждение в 10 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленники поступали таким же образом и в других ресторанах города, а также в магазинах и такси.

Родственники злоумышленников оплатили их счет и все дополнительные издержки гриль-бара, а также принесли извинения.

Они принесли искренние извинения за поведение этих героев. Однако сообщили, что ситуация с такими аферами скорее всего может повториться, — предупредила совладелец гриль-бара.

Известно, что действиями молодых людей уже заинтересовалась полиция Красноярска. Также совладелец гриль-бара попросила связаться с ней всех, кто пострадал от их действий.

Заммэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель ранее заявил, что сотрудник городского ресторана выгнал из заведения двух украинок. Он опубликовал видео с инцидентом, на котором видно, как сотрудник заведения объяснил посетительницам, что он поддерживает президента России Владимира Путина, и жестом попросил гостей покинуть ресторан.