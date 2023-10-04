В Красноярске на КрАЗе загорелся трансформатор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Красноярского алюминиевого завода утром 4 октября произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю. Воспламенился трансформатор, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на улице Пограничников поступило в дежурную часть МЧС в 08:57 (04:57 мск). По предварительным данным, пострадавших нет. В социальных сетях горожане делятся кадрами, на которых виден высокий столб дыма. Очевидцы уверяют, что перед пожаром на территории КрАЗа раздался звук взрыва.

Сотрудники МЧС России 3 октября локализовали пожар, вспыхнувший на территории полигона твердых бытовых отходов в Краснодарском крае. Общая площадь пожара составила пять гектаров. Погибших и пострадавших нет. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что пожар вспыхнул еще ночью. В МЧС РФ уточнили, что он произошел в двух километрах от станции Полтавская. К тушению возгорания привлекались 58 человек и 24 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что склад и поддоны загорелись на открытой площадке в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел на левом берегу реки Дон. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 63 человека и 21 единица специальной техники.