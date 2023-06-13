В Красноярске мужчину заподозрили в расстреле трехлетней дочери Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве 3-летней дочери из ружья в тундре

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жителя Красноярского края подозревают в том, что он застрелил свою трехлетнюю дочь, разряжая незаконно хранящееся у него охотничье ружье. Трагический инцидент произошел в тундре в Таймырском районе региона в ночь с 12 на 13 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Предварительно установлено, что в ночь с 12 на 13 июня 2023 года трехлетняя девочка находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вместе со своей семьей. В какой-то момент ее отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь, — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка доставили в больницу с огнестрельными ранами головы и спины. Спасти девочку не удалось.

Начата прокурорская проверка, которая призвана установить причины и условия произошедшего. Также она даст оценку исполнению родителями их родительских прав. В настоящее время в отношении отца погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский из Тюмени Виталий Бережной был признан виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки и приговорен Мосгорсудом к пожизненному лишению свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии особого режима.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве восьмимесячной дочери. Муж и жена проведут два месяца в СИЗО. Ранее в отношении 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».