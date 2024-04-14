В Красноярске мужчина вышел на прогулку с обрезом Житель Красноярска снял на видео мужчину, вышедшего на прогулку с обрезом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мужчину, который вышел на прогулку с обрезом, заметили в Красноярске, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, действиями гражданина уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на улице Александра Матросова. Неизвестный, одетый в красную куртку и черную шапку, прогуливался рядом с домом с огнестрельным оружием. По данным Telegram-канала «Борус. Люди», накануне мужчину видели на остановке. Он спрятал предмет, похожий на оружие, под куртку, и запрыгнул в автобус.

Перепуганные местные жители обратились в полицию с просьбой найти нарушителя. В настоящее время полицейские устанавливают личность хулигана и опрашивают возможных свидетелей. Другие детали произошедшего не приводятся.

Ранее житель Сосновоборска Красноярского края пришел в заведение «Ретроклуб» с заряженным обрезом и целым мешком патронов. Мужчина всю ночь сидел за барной стойкой и пил водку, а к утру начал буянить. Охранник клуба вывел его на улицу, после чего заметил, что у пьяного мужчины из портфеля торчит рукоятка. Позднее выяснилось, что это был заряженный обрез. Также в рюкзаке у него лежало большое количество патронов.