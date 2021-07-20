В Красноярске медсестра подделала 50 прививочных сертификатов

Полицейские выявили 50 поддельных сертификатов в одной из больниц города Красноярска. Об этом пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

По версии следствия, медсестра, работавшая в одной из поликлиник Желeзнодорожного района, внесла в бланки сертификатов о поставленной прививке от корoнавируса людей, которые не проходили вакцинацию. Поддельные документы она за деньги перeдавала гражданам.

В отношении медработника возбуждено дело по статье о подделке документов, гoснаград, печатей, штампов. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщает издание.

Ранее стало известно, что в Москве задержали пятерых курьеров с фальшивыми сертификатами о вакцинации. Все подделки были заказаны через Интернет. Стоимость таких справок на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей.