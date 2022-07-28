В Красноярске машина протаранила автобус с людьми

Фото: 24.mchs.gov.ru

В Красноярске легковой автомобиль протаранил автобус с людьми, пишет Telegram-канал Kras Mash. Жертвами аварии стали два человека. Еще восемь получили незначительные травмы, в том числе ребенок.

По предварительным данным, водитель легковушки Toyota вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Iveco. В нем в тот момент ехали 14 пассажиров, им удалось отделаться небольшими травмами.

Водитель и пассажир иномарки погибли на месте. В районе аварии работают экстренные службы, выясняются подробности и обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве женщина за рулем BMW протаранила две машины, стоявшие на светофоре, после чего врезалась в фонарный столб и парапет пешеходного перехода. ДТП произошло на Мичуринском проспекте в районе дома 45. О пострадавших не сообщалось. Сама виновница аварии пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем.