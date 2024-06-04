В Красноярске кроссовер раздавил семейство уточек на пешеходном переходе

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В Красноярске кроссовер раздавил семейство уточек, которое переходило дорогу по пешеходному переходу, передает Telegram-канал Mash. Минимум два птенца погибли.

Мама-утка переводила малышей через дорогу, но не успела до конца зеленого светофора. В этот момент BMW тронулся с места и проехал по птицам. Канал пишет, что за рулем находился местный предприниматель Константин Пономарев, машина записана на компанию «Красмостремстрой», в которой он соучредитель.

Авторы канала связались с бизнесменом по поводу произошедшего. Он заявил, что не видел утят из-за высокой машины и теперь будет очень переживать.

Ранее красноярские полицейские инициировали разбирательство из-за происшествия с кошкой, которую некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а потом переехал. В пресс-службе регионального МВД уточнили, что никто из жителей города с заявлением в полицию по данному факту не обращался, но, несмотря на это, информация была зарегистрирована согласно букве закона.

До этого живущий в поселке Первомайское в Ленинградской области уроженец Кении голыми руками разорвал попугая своей пятилетней дочери. Ему не понравилось, что девочка не хотела назвать птицу в честь его родины. Его задержали и поместили под стражу на 10 суток. Расправу над птицей он отрицает.