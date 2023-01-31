В Красноярске из окна девятого этажа выпал голый пятиклассник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске из окна девятого этажа выпал 11-летний раздетый мальчик, сообщает ТВК. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, но он скончался в больнице.

Трагедия произошла 30 января в жилом многоэтажном доме, расположенном на проспекте Металлургов. По словам соседей, у погибшего пятиклассника не было проблем с учебой. Информации о том, какие взаимоотношения были в семье и стояла ли она на учете, пока нет.

Ранее в подмосковных Люберцах под окнами жилого дома обнаружили тела 25-летней девушки и ее двухмесячного ребенка. Инцидент произошел около многоэтажного дома на улице Академика Северина. Возбуждены уголовные дела по статьям о доведении до самоубийства и убийстве малолетнего.

В конце декабря в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Ударников обнаружили тело девятиклассницы. Сотрудники полиции нашли в квартире девушки предсмертную записку, которую она оставила родственникам.

10 декабря пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа в Москве на улице Говорова. Ребенка доставили в больницу. По основной версии, произошел несчастный случай.