В Красноярске директор школы олимпийского резерва насмерть сбила пешехода

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Юлия Шевчук

В Красноярске мастер спорта России по спортивной гимнастике, директор школы олимпийского резерва и тренер Юлия Шевчук насмерть сбила рабочего по обслуживанию здания регионального управления МЧС. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, Шевчук ехала за рулем Audi Q5 по проспекту Мира в сторону улицы Робеспьера. Тренер не заметила 59-летнего мужчину, переходившего дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода, и сбила его. От удара тот умер на месте.

Тест на алкоголь выявил у Шевчук 0,55 миллиграмма на литр. По факту ДТП организована доследственная проверка.

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