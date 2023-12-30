В Красноярске трехлетний мальчик с ангиной задохнулся рвотой в скорой В Красноярске возбудили дело из-за смерти 3-летнего мальчика с ангиной в скорой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске трехлетний мальчик, заболевший ангиной, умер в машине скорой помощи, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, малыш задохнулся рвотными массами, когда лежал на спине. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Малыш заболел в конце ноября. Родители мальчика вызвали на дом врачей, которые поставили ему диагноз «ОРВИ средней степени тяжести». Медики заверили, что госпитализация ребенку не требуется, и выписали лекарства для лечения на дому. Однако мальчику стало хуже, и на следующий день родители снова вызвали ему скорую. Ребенка госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 1, где ему диагностировали острый лакунарный тонзиллит и фарингит.

Врачи предложили оставить малыша в больнице, но родители отказались. Ночью мальчику снова стало плохо, ему вызвали скорую повторно. Пока малыша везли в больницу, он потерял сознание, а после этого умер. Причиной стало закрытие дыхательных путей рвотными массами. Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 48 человек попали в больницу с кишечной инфекцией, среди госпитализированных 15 детей. Предварительной причиной заражения называют попадание канализационных стоков в водопровод.