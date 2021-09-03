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В Красноярске 14-летние подростки задержали грабителя-рецидивиста

17:04, 03 сентября 2021
В Красноярске 14-летние подростки задержали грабителя-рецидивиста кадр из видео МВД России Красноярское Фото: mvd24/vk.com
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В Красноярске 14-летние школьники задержали мужчину, ограбившего пенсионера. Как сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на правоохранительные органы края, подросткам удалось схватить злоумышленника и удерживать его до прибытия полиции.

Инцидент произошёл, когда пожилой мужчина снимал деньги в банкомате. По словам самого потерпевшего, грабитель стоял в это время недалеко от него, и когда пенсионер получил деньги, то выхватил их и убежал. Мужчина вызвал полицию. Произошедшее заметили двое 14-летних парней. Они догнали злоумышленника и схватили его.

Грабителем оказался неоднократно судимый 41-летний местный житель. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырёх лет тюрьмы. Также сообщается, что в полиции приняли решение поощрить подростков за помощь в раскрытии преступления.

Ранее в МВД описали портрет среднестатистического российского нарушителя закона. Чаще всего, по данным ведомства, преступниками в России оказываются ранее причастные к противоправным действиям мужчины, у которых нет постоянного источника дохода.

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