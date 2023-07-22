В Красногвардейском районе Крыма возобновили движение поездов Аксенов сообщил о возобновлении ж/д сообщения в Красногвардейском районе Крыма

Железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе Крыма полностью возобновлено, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Движение поездов было приостановлено в целях безопасности, уточнил он.

Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности, — сообщил Аксенов.

Как уточнял ранее глава региона, в Красногвардейском районе в результате атаки украинского беспилотника взорвался склад боеприпасов. Для минимизации рисков было принято решение о приостановке движения поездов по Крымской железной дороге. По словам Аксенова, также проведена эвакуация населения, проживающего в радиусе пяти километров. Граждане доставлены в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось о перекрытии движения автомобилей по Крымскому мосту второй раз за сутки. Спустя чуть более получаса все ограничения были сняты. О причинах соответствующего решения не уточнялось.

Также Telegram-канал SHOT сообщал об ударе ВСУ по железной дороге в Брянской области. По данным канала, никто не пострадал. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.