В Краснодарском крае продлили карантин по коронавирусу

Режим карантина в Краснодарском крае продлён до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба.
По его словам, 23 мая в регионе стартует реализация второго этапа выхода из ограничительных мероприятий, однако пока Краснодарский край не готов как курорт массово принимать отдыхающих.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Краснодарского края с 23 мая снимают ряд введённых ранее из-за ситуации с распространением коронавируса ограничений. Также будет снято ограничение на движение внутри муниципалитетов, возобновит работу общественный транспорт и частично — пригородный.
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