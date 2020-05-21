В Краснодарском крае продлили карантин по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/e90509b0-9b4d-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Фото: krd.ru

Режим карантина в Краснодарском крае продлён до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба.

По его словам, 23 мая в регионе стартует реализация второго этапа выхода из ограничительных мероприятий, однако пока Краснодарский край не готов как курорт массово принимать отдыхающих.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Краснодарского края с 23 мая снимают ряд введённых ранее из-за ситуации с распространением коронавируса ограничений. Также будет снято ограничение на движение внутри муниципалитетов, возобновит работу общественный транспорт и частично — пригородный.