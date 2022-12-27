В Краснодарском крае завели четыре уголовных дела о фейках об СВО

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Прокуратура в Краснодарском крае возбудила четыре уголовных дела о распространении фейков о военной операции на Украине в Новокубанском районе региона, Краснодаре, Сочи и в Горячем Ключе, заявил глава уголовно-судебного управления ведомства края Андрей Степанян. Он утверждает, что следователи установили несколько случаев финансирования их деятельности с украинской стороны, передает ТАСС. Доказательств этому Степанян не привел.

В регионе возбуждены четыре уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ - это как раз те самые фейки в Новокубанском районе, в центральном районе Сочи, в центральном округе Краснодара и в Горячем Ключе. <...> Такая деятельность отслеживалась, пресекалась, возбуждались уголовные дела, в том числе имеются случаи, когда установлены факты вознаграждения этих «ньюсмейкеров» с украинской стороны, — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, суть преступлений сводится к тому, что задержанные публиковали в Сети недостоверные фотографии с якобы разрушенными жилыми домами на Украине и обвиняли в этом российскую армию. Степанян уточнил, что три уголовных дела находятся на рассмотрении у суда, еще по одному ведется расследование.

Ранее Следственный комитет России завершил рассмотрение дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в отношение колумбийца с видом на жительство в РФ Хиральдо Сарая Альберто Энрике. По данным СКР, весной 2022 года он рассылал СМС-сообщения гражданам страны с фейками о российской армии. Сейчас Энрике находится под арестом.