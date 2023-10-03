Полигон с отходами загорелся в Краснодарском крае

Фото: t.me/mchs_official

Сотрудники МЧС России локализовали пожар, вспыхнувший на территории полигона твердых бытовых отходов в Краснодарском крае, сообщили представители ведомства в своем Telegram-канале. По данным министерства, общая площадь пожара составила пять гектаров. Погибших и пострадавших нет.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что пожар вспыхнул еще ночью. В МЧС РФ уточнили, что он произошел в двух километрах от станции Полтавская. К тушению возгорания были привлечены 58 человек и 24 единицы спецтехники, в настоящее время они продолжают работу на территории полигона.

Ранее в Тобольске загорелся пятиэтажный жилой дом, расположенный на улице Ремезова. По словам врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимира Закутаева, открытое горение было успешно ликвидировано, после чего специалисты приступили к проливке конструкций. В результате происшествия пострадали три человека, они получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в городские медицинские учреждения. Также в здании была проведена эвакуация, всего вывели 296 человек.