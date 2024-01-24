В Краснодарском крае загадочно исчез 13-летний мальчик В Краснодарском крае волонтеры ищут 13-летнего мальчика, пропавшего после уроков

Фото: НАК

Волонтеры вторые сутки ищут 13-летнего мальчика из поселка Знаменский Краснодарского края, передает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, подросток не вернулся домой после занятий в школе. Мобильный телефон ребенка выключен.

Как сообщает Kub Mash, мальчик проживает в СНТ «Рассвет-1». Дети из учебного заведения не смогли точно сказать, садился ли мальчик в школьный автобус. По уличным камерам удалось выяснить, что в 18:30 подросток дошел до светофора возле парка «Родные просторы», однако после этого его путь отследить не получилось. Семья школьника обратилась в полицию, поисками также занимаются волонтеры.

Ранее подросток сбежал из дома в Ивангороде Ленинградской области и замерз насмерть у водохранилища. 16-летний юноша ушел из дома еще в декабре, а 20 января его тело нашли вмерзшим в лед в трех километрах от базы охотников и рыболовов «Юникс». Специалисты устанавливают причины смерти. Возбуждено дело по статье об убийстве.

Юноша убегал из дома неоднократно. При этом он нигде не учился и не работал, состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Предположительно, в семье возникали конфликты.

По данным СМИ, спустя месяц после исчезновения сына в реанимацию с переломом виска и ножевым ранением попал его отец. Травмы он получил во время застолья, когда поссорился со своим приятелем.