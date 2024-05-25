В Краснодарском крае задержали слесаря-поджигателя SHOT: в Краснодарском крае задержали слесаря за поджог релейного шкафа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали слесаря за поджог релейного шкафа в районе станции Крымская на железной дороге в Краснодарском крае, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, проверяется версия, что он мог действовать по указаниям украинских кураторов.

Как стало известно каналу, накануне ночью в районе станции Крымская при обходе участка работники обнаружили, что сгорел релейный шкаф, дверь оказалась взломана. На место вызвали экстренные службы. Известно, что произошедшее привело к задержке двух поездов.

По информации канала, последствия быстро устранили, на данный момент поезда курсируют по расписанию. Авторы канала утверждают, что задержанным за поджог оказался 34-летний уроженец Башкирии Анатолий, которые работает слесарем на местном предприятии, занимающемся энергоснабжением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Диверсия».

Ранее в Московской области 35-летний бармен Владимир Малин поджег релейный шкаф. Военный суд признал мужчину виновным в этом и ряде других преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Из них 20 лет он пробудет в колонии строгого режима. Уточняется, что мужчину также обвиняли в государственной измене, осуществлении диверсий группой лиц и подготовке к теракту.