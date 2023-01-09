В Краснодарском крае судят супружескую пару за убийство ребенка

Фото: СК РФ

В Краснодарском крае супружескую пару обвинили в убийстве малолетнего сына, а также в истязании других своих детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, чтобы замести улики, супруги положили тело ребенка в сумку, увезли ее в лесополосу на берегу реки Кубани и закопали.

Позднее мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. Следствие установило, что 29-летний мужчина и его 32-летняя жена неоднократно избивали своих детей ремнем, шнуром от зарядного устройства, деревянным массажером, а также руками и ногами. Однажды они избили своего сына, нанеся ему 38 различных ударов по голове и туловищу. В ту же ночь мальчик скончался.

По данным ведомства, обвиняемые поженились в 2020 году. У женщины уже имелся пятилетний сын и 11-летняя дочь от другого мужчины. В том же году у супругов родился общий ребенок, а в 2022-м — еще один.

Родителей заключили под стражу, их общих детей передали бабушке, а 11-летнюю дочь женщины — ее биологическому отцу. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Ранее в Челябинске 36-летняя женщина убила десятилетнюю дочь, а после совершила суицид. Тела 6 января обнаружил 18-летний сын погибшей и обратился в полицию. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра.