В Краснодарском крае сообщили о взрывах и падении украинских БПЛА Роман Синяговский: шесть дронов ВСУ упали на территории Славянского НПЗ

Фото: МО РФ

Шесть украинских беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края в ночь на 19 мая, написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский. По его словам, произошло несколько взрывов, никто не пострадал.

Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв на хуторе Трудобеликовский. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — указано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 19 мая атаковали сразу несколько российских регионов, используя ракеты и беспилотники. По данным ведомства, в Крыму системы ПВО сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на регион. При ударе загорелась кровля храма Сергея Радонежского, возведенного в 1846 году. Два мирных жителя получили осколочные ранения.

Также ранее власти Ленинградской области выступили с опровержением сообщений об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге. Как отметил глава ЛО Александр Дрозденко, в здании произошел хлопок, но с беспилотниками он не связан.