В Краснодарском крае развернут полевые кухни после ЧП на Крымском мосту

Фото: Алена Попова/ТАСС

В Краснодарском крае организовали стоянки для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту после подрыва на нем грузового автомобиля, рассказали представители регионального оперативного штаба. Специальные места появились в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна. Вскоре там планируют развернуть полевые кухни и установить туалеты, передает РИА Новости.

Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна, — подчеркнули в оперштабе.

Отмечается, что власти планируют открыть в случае необходимости еще семь стоянок в регионе.

На Крымском мосту, пролегающем через Керченский пролив, произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. По данным ведомства, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Уточняется, что два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал о виновных в случившемся. По его словам, дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы».