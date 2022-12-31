Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани Землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Черного моря на Кубани

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Черном море, в 35 километрах от курортного поселка Сукко Краснодарского края произошло подводное землетрясение с эпицентром на глубине 10 километров и магнитудой 3,5, сообщили в региональном управлении МЧС. Подземные толчки ощущали жители центрального внутригородского района Новороссийска и станицы Раевская. Кроме того, землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали приборы сейсмостанции в Анапе.

Оперативными группами проводится осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия, — заявили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Все городские системы жизнеобеспечения работают штатно.

22 ноября у восточного побережья полуострова Камчатка сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 5,7 балла. Он произошел в Камчатском заливе.

Землетрясение было зафиксировано в 09:45 по местному времени (00:45 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 21 километра, магнитуда составила 5,7. Инцидент произошел в 83 километрах от поселка Усть-Камчатск. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.