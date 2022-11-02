В Краснодарском крае отменили новогодние гуляния, салюты и концерты

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в городах и районах региона отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки, сообщается на сайте местной администрации. Это касается праздничных концертов и фестивалей, больших театрализованных представлений, а также запуска фейерверков.

В городах и районах Кубани в новогоднюю ночь, и также во время январских праздников, не планируют проводить масштабные развлекательные мероприятия, — сказано в сообщении.

В новогоднем оформлении зданий, магазинов и витрин, а также улиц и площадей рекомендовали использовать уже имеющиеся декоративные и световые конструкции. Это относится и к искусственным елям. При этом традиционные елочные базары будут работать в обычном режиме, а для детей проведут новогодние программы и традиционные «детские ёлки».

Ранее стало известно, что расходы краевого бюджета Забайкалья на праздничную новогоднюю атрибутику урежут для помощи отправившимся в зону СВО жителям региона. Как сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Роман Шадрин, в Забайкалье не отменят новогодние празднования, но на покупку праздничной атрибутики, иллюминации и фейерверков траты планируется предельно сократить.

Аналогичное решение приняли и в Сахалинской области, решив урезать программу новогодних праздников и сократить расходы на мероприятия. Отказ объясняется необходимостью оказать поддержку мобилизованным россиянам, которые отправляются в зону проведения специальной военной операции. Средства, сэкономленные на отказе от праздничных мероприятий, местные власти направят на решение приоритетных задач. Муниципалитеты уже получили такие же рекомендации.