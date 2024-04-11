В Краснодарском крае огромная лавина сошла с горы и попала на видео

В Краснодарском крае огромная лавина сошла с горы Фишт, передает Telegram-канал Сочинского географического общества. По его данным, более 1000 кубометров снега, камней и грунта обрушились вниз. Отмечается, что никто не пострадал.

Пошла лавина. Вот, это да. Фишт. Это ужас. Звук, наверное, не передаст. Посмотрим, до куда долетит, — говорит голос за кадром.

Как пишет канал, специалисты снеголавинного отряда считают сход мокрой лавины обычным явлением для этого времени года, но довольно редким — по ее мощности и объему. Мокрые лавины движутся значительно медленнее сухих, со средней скоростью 10-20 метров в секунду.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что единственный способ не погибнуть в лавине — это не попасть в нее. Комментируя гибель двух туристов в лавине на Камчатке, специалист подчеркнул, что гарантий на спасение под обрушившейся снежной массой не существует, поэтому важно знать ее законы и держаться подальше от опасных мест.

Как рассказал специалист, скорость лавины составляет около 20–30 м/с, и обычно попавшие под нее люди погибают. Все случаи спасения можно смело отнести к разряду чудес.