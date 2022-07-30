В Краснодарском крае один человек погиб в ДТП с автобусом

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Место ДТП

В Кущевском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. Один человек погиб и еще 10 пострадали, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Авария произошла минувшей ночью на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водителя автобуса Volkswagen врезался в КамАЗ, стоявший на обочине. В результате одна пассажирка автобуса погибла.

Пострадали 10 человек, в числе которые трое несовершеннолетних. Одному медицинская помощь была оказана на месте происшествия, а остальных доставили в медучреждение для осмотра.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Красноярске легковой автомобиль протаранил автобус, в котором находились 14 пассажиров. В аварии погибли два человека и еще восемь получили травмы.