SHOT: град пробил крышу здания администрации в Краснодарском крае

Фото: Julian Stähle/dpa/Global Look Press

Крупный град размером с теннисный мяч пробил крышу здания администрации в Краснодарском крае, из-за чего произошло обрушение потолка. В Сети появились кадры пробитых автомобильных стекол, а также фото из офиса, крышу которого пробило градом.

Отмечается, что никто из жителей региона не пострадал.

Издание «Кубанские новости» сообщает, что удар стихии обрушился на Апшеронский район, градом накрыло села Черниговское, Новые Поляны и Мезмай.

Очень крупный град тарабанил минут тридцать, звук был непередаваемый — словно камни с неба, — рассказала жительница Черновского.

Ранее на Казань обрушился мощный ураган. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Стихия сносила заборы, мусорные баки, крыши домов и даже опоры линий электропередачи.

До этого в Москве прошел сильнейший ливень с конца XIX века. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.

10 июля из-за обильных дождей произошло подтопление в Сочи. Местные жители жаловались, что вода добралась даже до квартир. Кроме того, пострадали транспортные средства как местных жителей, так и отдыхающих, ливень смыл около 10 машин.