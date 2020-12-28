В Краснодарском крае 31 декабря рекомендовали сделать выходным

https://static.news.ru/photo/eead3aba-48fc-11eb-80b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Власти Краснодарского края рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря выходным днём для своих работников. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Мера в обязательном порядке распространяется на госслужащих. Частные и коммерческие предприятия вправе решать этот вопрос по своему усмотрению.

Документ носит рекомендательный характер. Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день, — сказано в сообщении администрации региона.

Ранее планировалось, что 31 декабря в Краснодарском крае будет хоть и сокращённым, но всё-таки рабочим днём. Позицию региональные власти изменили после того, как президент Владимир Путин рекомендовал всем главам субъектов Федерации объявить последний день года нерабочим.

Инициативу сделать 31 декабря выходным в стране продвигают уже несколько лет. Особенно широкая общественная дискуссия развернулась в конце 2019 года. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.

С разрешения главы государства руководители регионов самостоятельно решают этот вопрос. В 2019 году многие губернаторы рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать настроения в обществе, чтобы не нанести ущерб огородникам и садоводам, отобрав у них дополнительный день в мае, когда люди работают на огородах. Однако в условиях завершающегося года, по его словам, было «времени очень мало для принятия решения подобного рода».

В октябре 2020 года правительство утвердило перечень выходных и праздничных дней на 2021 год, сделав последний день декабря нерабочим. Однако уже в ноябре Госдума отклонила законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного на постоянной основе.

Как сообщал NEWS.ru, 23 декабря Путин заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Однако глава государства делегировал это право губернаторам.

В итоге подавляющее большинство регионов последовали совету. Однако ситуация везде разная: где-то 31 декабря сделали выходным, перенеся рабочий день на другую дату в декабре или январе, в некоторых случаях последний день года объявили выходным без отработки. Кроме того, в ряде регионов мера носит лишь рекомендательный характер.