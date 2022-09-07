В Краснодарском крае 16-летний подросток избил женщину на глазах у друзей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дежурная часть полиции

В Краснодарском крае в хуторе Школьный 16-летний подросток на улице избил женщину, хулиган таскал ее по асфальту, пинал и бил урной по голове, эти кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. «Экзэкуцию» снимали друзья подростка на камеры смартфонов.

Видеозапись с издевательствами попала к местной жительнице Наталье, которая осталась неравнодушна к произошедшему и придала инциденту огласку с целью наказать виновного. По информации SHOT, Наталья стала получать угрозы в свой адрес от сестры хулигана и его приятеля, а сам нападавший приходил к ней домой и «слезно просил» удалить видео, чтобы его не посадили.

В МВД по Краснодарскому краю NEWS.ru сообщили, что случай зарегистрировали в дежурной части ОВД, личности нападавших установлены.

В данный момент материал зарегистрирован в дежурной части ОВД по Крымскому району. Личности нападавших установлены, по факту инцидента проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельство произошедшего, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

В начале сентября в Новосибирске неизвестный ночью набросился на женщину, которая стояла на остановке и ждала транспорт. Пострадавшая заявила, что нападавший не только избил ее, но и пытался раздеть. После неудачной попытки раздеть потерпевшую мужчина скрылся. Женщина зашла в первый же прибывший автобус, попросила пассажиров о помощи и направилась в отделение полиции.