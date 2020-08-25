В Краснодарской школе сформировали 33 первых класса

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33 первых класса будет в 2020 году в краснодарской школе № 71. Образовательное учреждение состоит из четырёх корпусов, один из которых (на улице Байбакова) способен принять 1,5 тысяч учеников в одну смену.

В школе № 11, которая объединяет образовательные учреждения на улицах Российской и имени Героя Аверкиева, набрали 22 первых класса, рассказали в пресс-службе региональной администрации. Там отметили, что площади образовательных учреждений позволяют принять такое число учеников и организовывать комфортный учебный процесс.

Всего в городе в 2020 году насчитывается больше 18,5 тысяч первоклассников, а общее число школьников превышает 160 тысяч человек, передаёт «Кубань 24».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года на месяц. По его мнению, таким образом можно будет избежать новой вспышки коронавируса. В Минпросвещения эту инициативу не поддержали.