Жительница Краснодара упала под трамвай В Краснодаре женщина выжила после падения под трамвай

Фото: vk.com/krdru

В Краснодаре женщина упала на рельсы под трамвай, пишет Telegram-канал «Краснодар № 1». Водитель успел экстренно затормозить. По словам очевидцев, пострадавшая жива.

Инцидент произошел у остановки на перекрестке улиц Ставропольская и Айвазовского вблизи Кубанского государственного университета вечером в пятницу, 8 декабря. На место были вызваны полиция и скорая помощь.

В начале декабря в Московском метрополитене пассажирка упала на рельсы. ЧП произошло на станции «Текстильщики». Машинист успел вовремя остановить приближающийся состав. Неизвестный мужчина спустился к женщине на пути, которые, скорее всего, успели обесточить, и помог ей подняться на перрон. Затем он собрал вещи пострадавшей, которые выпали из сумки, и только потом покинул опасный участок.

В этой связи эксперт по выживанию Михаил Макеев объяснил, что пассажирам ни в коем случае нельзя заходить за ограничительные линии в метро, поскольку это опасно для жизни. По его словам, находясь в подземке в час пик, желательно не отвлекаться на смартфон и следить за обстановкой вокруг, чтобы избежать давки. Специалист посоветовал перед посадкой в поезд оценить ситуацию на перроне, где меньше всего пассажиров — в начале или конце состава.