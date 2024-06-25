В Краснодаре завели уголовное дело после падения иномарки с парковки ТЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц после падения иномарки с парковки торгового центра, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Водитель, женщина и ребенок, которые находились в машине, погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате падения иномарки с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре (ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Telegram-канал «112» уточнил, что правоохранители рассматривают версию, согласно которой машина могла быть технически неисправна или повреждена кем-то умышленно. Окончательно причины трагедии станут понятны после того, как проведут необходимые экспертизы.

Ранее появилось видео последних секунд перед падением иномарки с третьего этажа крытой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея» в Краснодаре. На кадрах видно, как BMW на высокой скорости несется по паркингу, пробивает стену и падает вниз. Машина перевернулась в воздухе и упала на крышу. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Трагедия произошла 25 июня на пересечении улиц Рашпилевская и Головатого. Движение в этом месте заблокировано, на месте происшествия работают спасатели и медики.