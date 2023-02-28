В Краснодаре загорелся ресторан На Кубанской набережной в Краснодаре загорелся ресторан Pro Vino

Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубанской набережной в Краснодаре загорелся ресторан Pro Vino, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. По информации ведомства, площадь огня составила 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

В 20:30 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание кровли коммерческого здания 200 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара, — сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Представители МЧС уточнили, что загорелся целый этаж заведения общепита. На месте ЧП работают 100 сотрудников ведомства и 32 единицы техники. В пресс-службе прокуратуры края, в свою очередь, сообщили, что по факту пожара ведомство проведет проверку.

Ранее в Ульяновске произошел пожар в двухэтажном здании автосервиса, огонь раскинулся на площадь примерно в 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в беседе с NEWS.ru представители регионального управления МЧС. По информации ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники добавили, что специалисты устанавливают причину возгорания.