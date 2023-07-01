В Краснодаре загорелся крупный торговый дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре на пересечении улиц имени Тургенева и Бабушкина загорелся крупный торговый дом, сообщает портал 93.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Кубани. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 150 кв. м. Пострадавших нет. На месте работают пожарные службы. Кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал Kub Mash.

По данным 93.RU, в Краснодаре загорелся дом, в котором находятся магазин автозапчастей и магазин напольных покрытий. В МЧС уточнили, что горит кровля здания. Первые подразделения ведомства прибыли на вызов в 18:41, информации о ликвидации огня пока не поступало.

Утром 13 июня власти Краснодара сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. В тушении огня были задействованы более 130 человек и 26 единиц техники. Дым было видно за несколько километров. По данным Telegram-канала SHOT, горела колонна для переработки дизельного топлива. Причиной стал технологический сбой на факельном стояке.

До этого сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия были стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.