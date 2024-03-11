В Краснодаре загорелся бар рядом со стадионом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре загорелся бар в жилом комплексе «Панорама», сообщает Telegram-канал «Кубанские новости». Заведение находится в непосредственной близости с многоэтажным домом, расположенным недалеко от стадиона «Краснодар».

Судя по опубликованным в Сети кадрам, из бара валят густые клубы дыма. Причина пожара пока неизвестна. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее мощный пожар произошел на складе в Московской области. Согласно информации МЧС РФ, загорелось помещение со стройматериалами в поселке Родники. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Огонь также распространился на соседнее административное здание. Кроме этого, разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Никто не пострадал.

Накануне в Ленинградской области сильный пожар произошел в ангаре на Волхонском шоссе. Огонь охватил здание, которое представляет собой территорию областной производственной зоны Горелово. Площадь пожара составила 1000 кв. м. В результате происшествия пострадали два человека.