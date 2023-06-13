В Краснодаре загорелась нефтебаза

Фото: vk.com/krdru

В Краснодаре начался пожар в районе нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова, сообщает местная администрация во «ВКонтакте». Возгорание произошло на площади 20 кв. м, пожарные локализовали его в 06:58.

В работе задействовали более 130 человек, 26 единиц техники. На месте находится заместитель главы города Игорь Михайлов.

Как сообщает Baza, дым было видно за несколько километров. По данным SHOT, горела колонна для переработки дизельного топлива.

3 мая сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.

4 мая после удара дронов случился пожар на Ильском нефтеперерабатывающем предприятии, расположенном в Северском районе Кубани. Позже украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Клинцах Брянской области, объект получил частичные повреждения.