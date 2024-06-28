В Краснодаре в ДТП с маршруткой пострадали трое детей и четверо взрослых

В Краснодаре в результате столкновения маршрутки и двух «легковушек» пострадали семь человек, трое из которых дети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Отмечается, что водитель Hyundai столкнулся с микроавтобусом, от удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Lada.

Сегодня водитель Hyundai, двигаясь по улице Западный обход со стороны Немецкой деревни в сторону поселка Колосистый, при перестроении из крайней правой полосы в левую не убедился в безопасности маневра и столкнулся с маршруткой, ехавшей в попутном направлении. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в момент аварии в автобусе находилось два человека. Оба пассажира в итоге не пострадали.

Ранее массовая авария с участием грузовика и восьми легковушек произошла во Владивостоке. По предварительной информации, виновником ДТП стал 37-летний мигрант, управлявший грузовиком. Среди пострадавших числятся четыре человека. Законность пребывания иностранца на территории РФ проверят в ходе административного расследования.