Краснодарская пенсионерка пыталась «заказать» участкового за миллион рублей

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В Краснодаре 81-летняя женщина искала киллера, чтобы убить участкового из Центрального микрорайона, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, за расправу с полицейским пенсионерка готова была заплатить миллион рублей.

SHOT сообщает, что женщина больше месяца искала контакты киллера у друзей и знакомых, а также выложила объявления в соцсетях, на одно из таких публикаций откликнулись сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала Baza, на пенсионерку заведено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству», женщину отправили в СИЗО, следователи выясняют мотивы пенсионерки.

Ранее в Омске киллер обратился в полицию после того, как получил заказ от мужчины на убийство жены. 50-летний заместитель директора строительной компании разводился со своей 49-летней супругой и не хотел делить имущество, поэтому решил избавиться от жены. Наемник уже согласился на сделку, однако, получив миллион рублей за заказное убийство, передумал.

До этого было опубликовано видео вооруженного нападения на директора строительной компании СК «Монолит» Виктора Алиева, которому разные знакомые задолжали порядка сотни миллионов рублей. На кадрах видно, как Алиев выходит из своего автомобиля, к нему подбегает мужчина в каске и стреляет из пистолета. Когда предприниматель падает, киллер продолжает стрелять.