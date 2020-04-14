В Краснодаре рыдающих детей силой укладывали в изолированные боксы

https://static.news.ru/photo/fb309c94-7e74-11ea-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пользователи соцсетей возмутились видео, на которых врачи скорой помощи в Краснодаре укладывали плачущих детей в изолированные боксы и увозили в больницу.

Автор одного из роликов говорит за кадром, что больничное отделение, где она находится и где был этот ребёнок, теперь, по слухам, закрывают на карантин. Вероятно, у малыша выявили коронавирус.

Также в Сети распространилось видео с другим ребёнком, снятое в этом же месте. На нём видно, как медики в защитных костюмах пытаются уговорить мальчика лет шести лечь в бокс. Он сквозь слёзы спрашивает, зачем всё это, говорит, что боится, и зовёт маму на помощь. Вскоре врачи сами укладывают пациента на носилки и закрывают крышку под вопли ребёнка.

Детский омбудсмен Кубани Татьяна Ковалёва заявила «Газете.Ru», что проверит информацию о принудительной госпитализации детей.

В России, по данным на 14 апреля, выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек, писал NEWS.ru. В Москве диагноз подтверждён у 13 002 человек, в Краснодарском крае — у 215. При этом COVID-19 на Кубани подозревают у 956 человек, в том числе у 156 детей. В стационарах — 361 пациент, из них 55 детей. Дома — 4025 человек.