В Краснодаре разыскивают малолетнюю живодерку, избивающую животных на видео

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что малолетняя живодерка, которая избивает домашних животных и публикует в Сети весьма жестокие видеоролики, объявлена в розыск в Краснодарском крае. По данным канала, девочка обучается в одной из школ Краснодара.

Mash уточняет, что школьница регулярно выкладывает в соцсети издевательства над щенком, проживающим в ее доме. Канал указал, что ее издевательства над питомцем отправили в МВД с целью проведения проверки, возбуждения дела и установления личности девочки.

Telegram-канал показал видео школьницы, указав, что самые жестокие кадры вырезаны.

В Калининграде женщина вместе с сожителем на глазах у подростков жестоко избила собаку, которая жила в подъезде и никогда не проявляла агрессии. Избитое и закутанное в мешок животное подростки-очевидцы отнесли в ветеринарную клинику.

Ранее издание KP.RU сообщило, что полицейские в городе Армавире Краснодарского края задержали 12-летнего подростка за жестокое убийство беззащитных животных на соседском подворье. По информации издания, малолетний живодер взял палку и до смерти забил семь кроликов и 17 уток. Причины зверского поведения выясняют полицейские, с ребенком работают сотрудники ПДН и психолог.