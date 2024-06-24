В Краснодаре прохожий выстрелил в собаку Kub Mash: в Краснодаре прохожий выстрелил в собаку из аэрозольного пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре прохожий выстрелил в собаку из аэрозольного пистолета, передает Telegram-канал Kub Mash. По словам очевидцев, мужчина был пьян. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, злоумышленника уже нашли, он уверяет, что просто защищался, поскольку собака вела себя агрессивно. Однако на опубликованных каналом кадрах видно, что животное не проявляет никакого интереса к стрелку.

Ранее сотрудники полиции спасли собаку с балкона на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге. Животное обнаружили с перебитой лапой и в наморднике. Хозяев собаки дома не оказалось. В квартире также нашли и спасли двух кошек.

Соседи рассказали Telegram-каналу «Mash на Мойке», что местные жители специально истязают животное. По их словам, подобные наказания собаки случались и ранее, и лай продолжался уже вторые сутки. По информации канала, неравнодушные пробовали обращаться в управляющую компанию, сотрудники делают замечание хозяину, но в ответ получают лишь хамство.

Накануне в Петербурге спасли котенка, которого извлекли из «Мерседеса» на Левашовском проспекте. Изначально котенок прятался в машинах паркинга дома на Аптекарском. Операция по его спасению заняла около суток. Очевидица призналась, что поймать котенка пытались кошколовкой, однако в итоге помогли сотрудники автосервиса, не взявшие ни копейки и достававшие котенка впятером.