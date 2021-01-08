Краснодарский аэропорт возобновил работу после снегопада

https://static.news.ru/photo/7e629e30-537e-11eb-9ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Базэл Аэро/wikipedia.org

Международный аэропорт имени Екатерины II в Краснодаре вновь начал работу после мощного снегопада. Самолёты будут взлетать с интервалом в 10−15 минут.

Ранее сообщалось, что из-за усиления ветра и снегопада международный аэропорт Краснодара ограничил приём самолётов.

Начиная с 20:00 10 января 2021 года планируются вылеты из Краснодара задержанных рейсов, — сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В администрации авиационного узла добавили, что расчистка перрона продолжается. Кроме того, погодные условия по-прежнему могут вносить изменения в расписание полётов. О новом времени отправления можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Ранее NEWS.ru писал, что в северной и центральной части Испании прошли сильные снегопады из-за шторма «Филомена». Многие города, включая Мадрид, завалило снегом. В стране объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности для большинства регионов и «красный» уровень для трёх провинций в Центральной Испании.