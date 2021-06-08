В Краснодаре поймали похитителя кладбищенских цветов

https://static.news.ru/photo/2464b4e0-c84a-11eb-9c74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В станице Новотитаровской в Краснодаре вычислили похитителя цветов на местном кладбище. Злоумышленник рвал на могилах пионы, высаженные родственниками умерших, и отвозил их в город на продажу, сообщает «360».

Вычислить вора удалось благодаря системе видеонаблюдения. На видео с камер попал номер его автомобиля. Проверка показала , что владелец авто живёт в Краснодаре. Через него удалось выйти и на самого злоумышленника. Оказалось, что у него уже раньше была судимость за кражу.

Кладбищенского вора и его соучастника попросили приехать в станицу и дать объяснение своему поступку. Те, в свою очередь, приехали в Новотитаровскую и записали видеообращение к местным жителям, попросив у них прощения за кражу пионов.

Ранее отец дагестанского подростка, оскорбившего главу Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях, публично извинился за его поступок. Мужчина отметил, что ему стыдно за поведение сына, и пообещал всерьёз заняться его воспитанием.