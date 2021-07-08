В Краснодаре парашютист приземлился на кондиционер жилого дома

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В Краснодаре курсант лётного училища, выполняя прыжок с парашютом, приземлился на 13-м этаже жилого дома. Молодой человек сел на кондиционер, установленный снаружи здания. Об этом передаёт Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Отважный парашютист приземлился на кондиционер, а потом попросил пустить его в окошко, — сообщает портал.

Парень остался жив и не пострадал. Выбраться ему помогли хозяева квартиры.

Отмечается, что парашютист не рассчитал траекторию полёта. Ткань зацепилась за сплит-систему и стала площадкой для приземления.

Подписчики отметили, что парашютист вряд ли был рад такой посадке, однако главное, что всё обошлось.

А ещё говорят, мужики с неба не падают, — прокомментировала инцидент читательница.

Ранее сообщалось, что пара американцев занялась сексом во время прыжка с парашютом. Влюблённые так увлеклись друг другом, что забыли на нужной высоте раскрыть парашют. Мужчину в итоге пришлось госпитализировать.