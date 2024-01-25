В Краснодаре отец вывел дочь на улицу в одном подгузнике и натирал снегом Полиция проверит краснодарца, который вывел ребенка в одном подгузнике на улицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Краснодарские правоохранители проверят местного жителя, который прошелся по заснеженным улицам с девочкой, одетой в один подгузник, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу. В Сети появились сообщения о том, что мужчина также натирал ребенка снегом во время прогулки.

На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчины и ребенка, проверено состояние несовершеннолетнего, действиям данного гражданина будет дана правовая оценка, и будет принято законное процессуальное решение, — говорится в сообщении.

25 января стало известно, что волонтеры вторые сутки ищут 13-летнего мальчика из поселка Знаменский Краснодарского края. Подросток не вернулся домой после занятий в школе. Мобильный телефон ребенка выключен. По уличным камерам удалось выяснить, что в 18:30 подросток дошел до светофора возле парка «Родные просторы», однако после этого его путь отследить не получилось. Семья школьника обратилась в полицию.

Ранее подросток сбежал из дома в Ивангороде Ленинградской области и замерз насмерть у водохранилища. 16-летний юноша ушел из дома еще в декабре, а 20 января его тело нашли вмерзшим в лед в трех километрах от базы охотников и рыболовов «Юникс». Специалисты устанавливают причины смерти. Возбуждено дело по статье об убийстве.