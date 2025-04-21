В Краснодаре объявили угрозу ракетной атаки МЧС: в Краснодаре ввели режим угрозы ракетной атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Краснодара, Динского и Славянского районов оповестили о ракетной угрозе. Соответствующее предупреждение распространили в приложении МЧС. В ведомстве призвали горожан сохранять спокойствие.

Краснодар. Внимание! Ракетная опасность, — сказано в информационном сообщении.

Ранее ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что над регионом уничтожили два украинских беспилотника. Оба были самолетного типа.

До этого ВСУ нанесли новый артиллерийский удар по Горловке, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Это был седьмой обстрел населенного пункта с начала воскресенья, 20 апреля. По данным источника, удар был нанесен в 20:10 по московскому времени. ВСУ использовали артиллерию калибра 155 мм, произведя четыре выстрела.

В Минобороны РФ тем временем информировали, что в ночь на 18 апреля украинские войска атаковали сразу пять российских регионов. Средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 56 беспилотников. БПЛА уничтожили над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев также говорил, что силы ПВО обнаружили и уничтожили в двух районах не менее 17 украинских беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших.