Полосатый енот устроил переполох в Краснодаре с бегством от спасателей В Краснодаре не могут поймать неуловимого енота

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жители Краснодара делятся в соцсетях фото и видео с полосатым енотом, забравшимся на дерево на улице Веронской около дома номер 10. Животное могло испугаться собак и убежать на верхушку другого дерева от людей, пытавшихся его снять, отмечается в местном паблике «Туподар Краснодар».

По словам очевидцев, на дереве около ЖК «Италия» был замечен енот. Животное никак не хочет спускаться. Когда сотрудники местной администрации попытались его снять, енот убежал от них на другое дерево и забрался на верхушку. Горожане рассказали, что обращались в МЧС, но там отметили, что не могут приехать на вызов.

Сидит с утра по улице Веронской, 10 возле 1 подъезда. В МЧС позвонили, но там, конечно, помочь ничем не могут, сильно заняты. В чате жильцов тоже тишина, никто ничего не знает. Что делать, хотя бы как снять, чтобы в лес отвезти, — написала одна из жительниц ЖК.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке командир отделения 28-й части 2-го пожарно-спасательного отряда Денис Леоненко спас жизнь коту, который едва не погиб при пожаре в двухэтажном доме. Спасатель провел питомцу, потерявшему сознание, массаж сердца.