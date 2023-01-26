На Кубани мужчина выстрелил в себя и два часа стеснялся вызвать скорую

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре местного 61-летнего жителя доставили в реанимацию спустя два часа после того, как он случайно выстрелил себе в грудь, когда чистил ружье, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Мужчина пояснил, что не хотел тревожить из-за этого дочь и врачей.

О произошедшем узнала дочь, когда позвонила отцу, чтобы узнать, как у него дела. Мужчина рассказал о случившемся. Дочь не поверила, поскольку отец часто выпивал, но попросила супруга лично проведать родственника. Тот обнаружил тестя в крови на пороге квартиры.

Инцидент подтвердили в местном управлении МВД, передают «Кубанские новости». Полиция узнала о произошедшем от медиков ЦРБ, куда был доставлен пострадавший. Правоохранители начали разбирательство по инциденту. Оружие изъято на экспертизу.

Ранее в селе Большеозерка Амурской области молодой человек хотел подшутить над своей девушкой и случайно застрелил. Он чистил ствол ружья, передернул затвор, направил его в сторону девушки, приказал поднять руки вверх и нажал на спусковой крючок. Девушка скончалась, а молодой человек попытался замаскировать убийство под суицид, но во время допроса признался в содеянном. Ему грозит от 6 до 15 лет строгого режима.