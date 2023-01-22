В Краснодаре мужчина в камуфляже избил девушку с ирокезом

Фото: shutterstock

В Краснодаре мужчина в камуфляже напал на молодую девушку с ирокезом на голове, видео с моментом нападения опубликовал Telegram-канал «Краснодар край». На кадрах видно, как мужчина начинает избивать девушку, все происходящее снимает на камеру ее подруга. Спустя некоторое время на место прибегают прохожие и оттаскивают нападающего. В региональном управлении МВД заявили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел 20 января на Ставропольской улице в Краснодаре. По словам очевидцев, перед избиением мужчина сделал замечание девушке насчет неформальной прически, однако та его проигнорировала. После драки у девушки остались побои.