В Краснодаре горят ангары на площади 1,2 тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар охватил два ангара в Краснодаре, огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники.

Горят два ангара: один — с цветами, другой — с деревянными материалами, — сказали в ведомстве.

Ранее в городе Батайске Ростовской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома, жильцов экстренно эвакуировали. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Тушение пламени осложняется сильным ветром. К борьбе с огнем привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП работают более 80 специалистов и 26 единиц техники. Из подъезда вывели 20 жильцов.

До этого в Туапсе загорелась бухта Инал. В оперативном штабе Краснодарского края отмечали, что сотрудники МЧС боролись с открытым горением сухой растительности, пламенем была объята большая часть горы. Угрозы частным домовладениям не было, в работе было задействовано 11 единиц техники и 56 человек.

Telegram-канал Mash написал, что причиной возгорания стали сигнальные ракеты. Одна из них упала в воду, две другие воспламенили растительность. Тем временем советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной пожара на газораспределителе возле Алушты стала авария.