В Краснодаре экс-депутата арестовали по делу о взятке в 41 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста бывшему депутату Заксобрания, экс-главе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в регионе по делу о коммерческом подкупе, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram. Следствие считает, что обвиняемая могла взять деньги за завершение строительства одного из жилых комплексов в городе. Ее вменяют ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Как утверждает «Коммерсант», речь идет о Евгении Шумейко, а размер взятки — 41 млн рублей

Из материалов, представленных суду, следует, что в декабре 2020 года фигурантка через посредника получила от коммерсанта деньги за заключение с его организацией договора на выполнение работ по завершению строительства одного из проблемных объектов в Краснодаре. <...> В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина под стражу до 17 декабря. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, в рамках этого же дела были задержаны генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Первый обвиняется в даче взятки, а второй — в посредничестве. Их заключили под стражу на аналогичный срок.