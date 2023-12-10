В Краснодаре доставщик цветов угрожал клиентке убийством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре сотрудник доставки цветов нагрубил клиентке и угрожал ей расправой, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Отмечается, что курьер и женщина поссорились из-за места парковки доставщика. В итоге клиентка пригрозила, что пожалуется его работодателю, в ответ мужчина обозвал ее и пообещал лишить жизни.

На основании выявленной в интернете информации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности участников инцидента. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в разрезе высказанных им угроз физической расправы и оскорблений в отношении женщины, — сообщили в ведомстве.

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